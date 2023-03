Marco Rose mit viel Selbstkritik: BVB schüttelt Verfolger RB Leipzig ab

Dortmunds Spieler ließen sich nach der gewonnenen Partie von ihren Fans im Signal Iduna Park feiern. © Bernd Thissen/dpa

Ausgepowert, aber glücklich sanken die Dortmunder Profis nach dem Schlusspfiff am Freitagabend auf den Rasen. Erst Minuten nach dem furiosen Kraftakt im Bundesliga-Topduell mit RB Leipzig ließen sich die Seriensieger vor der bebenden Südtribüne für den am Ende schmeichelhaften Erfolg feiern.

"Wir wehren uns mehr und sind bereit zu leiden. Da hat die Mannschaft den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gemacht", schwärmte Sportdirektor Sebastian Kehl (43) nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie.



Selbst der zumindest kurzfristige Sprung an die Tabellenspitze verleitete niemanden beim BVB zu einer Kampfansage an die Bayern, die mit einem Sieg am Samstag beim VfB Stuttgart aufgrund der besseren Tordifferenz wieder vorbeiziehen können.

Dennoch geht das Team von Trainer Edin Terzic (40) dank der Tore von Marco Reus (21. Minute/Foulelfmeter) und Emre Can (39.) mit reichlich Rückenwind in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Chelsea und in den nationalen Titelkampf mit dem Rekordmeister aus München.

"Wir haben jetzt den zehnten Sieg in Folge geholt. Das gibt eine Menge Kraft und Überzeugung", kommentierte Kehl.