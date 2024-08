Lockt er Hummels auf die Insel? Deutscher Coach packt über Gespräche aus

Brighton (England) - Seit vor rund eineinhalb Monaten sein Vertrag bei Borussia Dortmund auslief, steht Mats Hummels (35) ohne Klub da, dabei gibt es zahlreiche Interessenten an dem 78-maligen Nationalspieler. Jetzt könnte aber ein deutscher Coach den Innenverteidiger zu sich locken!

Jetzt liege der Ball beim langjährigen BVB-Kicker: "Am Ende des Tages muss der Spieler sich entscheiden, ob er zu 100 Prozent mit dem Verein committen kann."

"Mit der ganzen Familie hab ich ja schon länger etwas zu tun, das hat ja damals bei Bayern München angefangen", erzählte der 31-Jährige, der zeitgleich mit den Hummels-Brüdern Mats und Jonas (34) in der Jugend des deutschen Rekordmeisters spielte. "Die Basis ist also immer vorhanden."

Denn Fabian Hürzeler (31), der St. Pauli in die Bundesliga führte und danach zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion wechselte, bestätigte gegenüber Sky fortgeschrittene Gespräche mit dem Routinier.

Fabian Hürzeler (31) hätte Mats Hummels gerne in seinem Team. © Tom Weller/dpa

Am Finanziellen soll es bei Brighton nicht scheitern, betonte Hürzeler.

"Was ich sagen kann, ist, dass die Zahlen gut sind, sonst hätten wir uns nicht mit der Personalie beschäftigt", sagte der Trainer, was mit Sicherheit auch an den Einnahmen für Deniz Undav (28) liegt, der für geschätzte 30 Millionen Euro (inklusive Boni) zum VfB Stuttgart wechselte.

Zuletzt war Hummels eher mit Vereinen in Italien und Spanien in Verbindung gebracht worden, doch persönliche Verbindungen zum Trainer könnten jetzt den Ausschlag für Brighton geben.

Die Frage bei dem 35-Jährigen ist wohl eher, ob er sich überhaupt noch einmal für ein Fortführen seiner Karriere im Profisport entscheidet, wie Hürzeler andeutete: "Am Ende des Tages geht es darum, was der Spieler auch will, ob er sich zu 100 Prozent nochmal committen kann, und das gilt es abzuwarten."

Allzu viel Zeit sollte sich Hummels bei der Entscheidung aber nicht mehr lassen, schließlich startet Brighton bereits in einer Woche in die Premier-League-Saison. Als vereinsloser Spieler kann er allerdings auch nach Schluss des Transferfensters am 30. August noch verpflichtet werden.