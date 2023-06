Nächster Neuer im Anflug: Schlägt der BVB jetzt bei diesem Nationalspieler zu?

Und hier ist der springende Punkt der neuesten Bewegungen in dieser Personalien! Hjulmand ist damit wesentlich günstiger als die bisher für die "Sechser"-Position gehandelten Martin Zubimendi (24) von Real Sociedad und Edson Alvarez (25) von Ajax Amsterdam.

Wie die Bild berichtet, wird es konkret zwischen dem BVB und dem Youngster. Er steht aktuell in der italienischen Serie A bei U.S. Lecce unter Vertrag.

Auch Eintracht Frankfurt wurde im Rennen um einen möglichen Transfer des defensiven Mittfeldspielers nach Deutschland genannt. Jetzt kommt offenbar Bewegung in die Personalien.

Im September kamen die ersten Spekulationen auf , nach denen Borussia Dortmund gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Morten Hjulmand (23) hegt.

Hjulmand wäre wesentlich günstiger als Martin Zubimendi (r.), der auch im Fokus des BVB stehen soll. © Picture Point/Roger Petzsche

Während Alvarez ohnehin heftigst mit Conference-League-Sieger West Ham United in Verbindung gebracht wird, dürfte auch die geschätzte Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro für Zubimendi abschrecken.

Zwar hatte der Wechsel von Super-Star Jude Bellingham (19) zu Real Madrid jede Menge Geld in die BVB-Kassen gespült, doch das wollen die Borussen clever einsetzen.

Schließlich planen die Verantwortlichen in der kommenden Saison einen neuen Angriff auf den Titel, nachdem der Klub in der abgelaufenen Saison die Meisterschale am letzten Spieltag im eigenen Stadion gegen Augsburg noch aus der Hand gab.

Der 1,85 Meter große Hjulmand wäre auf jeden Fall eine Verstärkung. Er gilt als Laufwunder, Denker und Lenker des Spiels in Lecce.

In 35 Spielen in der Serie A traf er zwar kein einziges Mal, bereitete aber vier Treffer vor. Tore schießen sollen beim BVB aber vorrangig auch andere Spieler, Hjuland wäre einer für die defensive Stabilität des Vizemeisters.