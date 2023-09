Peinliche BVB-Panne? Telefonnummer-Nummer von Julian Brandt geleaked

Dortmund - Peinliche Nummern-Panne beim BVB ? Scheinbar hat Borussia Dortmund die private Telefonnummer von Julian Brandt (27) veröffentlicht. Was steckt dahinter?

Julian Brandt (27) hat derzeit einen Vertrag bis 2026 beim BVB. © Bernd Thissen/dpa

15.25 Uhr postete der Bundesligist eine Nachricht in seinen WhatsApp-Kanal. Bei der neuen Funktion können Mitteilungen in einer Art Einbahnstraßen-Gruppe an Follower geschickt werden.

"Tach Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt wie besprochen. Er weiß Bescheid, ruf einfach durch", heißt es, gefolgt von einer Nummer. Das Profilbild des Kontakts zeigt den 27-Jährigen mit Daumen nach oben.

Wählt man die Nummer, klingelt es zwar, abnehmen tut am anderen Ende der Leitung allerdings niemand. Mehr als 14.000 Menschen - knapp 3,3 Millionen Abonnenten hat der Kanal - reagierten auf die Nachricht.