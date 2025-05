Weil Abstiegs-Angst umgeht: Drittligist zieht geplanten Trainerwechsel vor

Dortmund - Zwei Spieltage vor Schluss ist in Dortmund die Sorge groß, dass der Absturz in die Regionalliga erfolgen könnte. Die Zweite Mannschaft vom BVB zieht deshalb die Reißleine und entlässt Drittliga-Trainer Jan Zimmermann (40). Sein Nachfolger wird jemand, der in dieser Saison schon die Profis trainierte.