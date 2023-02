Sogar Boss Watzke schaltet sich ein: BVB will diesen Spieler unbedingt halten!

Dortmund - Er galt als Verkaufskandidat und ist plötzlich einer der wichtigsten Spieler für die anhaltende Erfolgswelle des BVB. Julian Brandt (26) läuft in den vergangenen Spielen zur Höchstform auf. Verständlich, dass Borussia Dortmund jetzt den Vertrag mit dem Nationalspieler verlängern will.

Seine Formkurve zeigt in den vergangenen Wochen deutlich nach oben: BVB-Mittelfeldspieler Julian Brandt (26) © Stefan Constantin/dpa

Sechs Tore und vier Vorlagen in 20 Ligaspielen. Die Formkurve des 26-Jährigen zeigt immer steiler nach oben. In den letzten sechs Spielen war er an fünf Toren beteiligt, schoss drei davon selbst.

Auch die sonst so an ihm kritisierte Einstellung und Kreativität veränderte sich stark zum Positivem, bemerkte auch Cheftrainer Edin Terzic (40).

"Jule hat sich in dieser Saison extrem entwickelt. Er ist einer unserer konstantesten Spieler", schwärmte der 40-Jährige über das einstige Sorgenkind.

Brandt haut sich vollends rein - auch im Sinne der Mannschaft. So sprintet er nach einem Ballverlust auch in die eigene Hälfte zurück und setzt Grätschen an der Mittellinie. Leidenschaft und Einsatz, die der 26-Jährige vor einigen Monaten noch vermissen ließ.

Auch dank ihm befindet sich der BVB gerade auf einem echten Form-Hoch und hat als einziges Team der Bundesliga jedes seiner sechs (Pflicht-)Spiele im Jahr 2023 gewonnen.