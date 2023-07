Spektakuläre Rückholaktion? BVB gibt erstes Angebot für Ex-Star ab

Dortmund - Zuletzt lief es auf dem Transfermarkt nicht so, wie sich das die Verantwortlichen von Borussia Dortmund gewünscht hätten. Doch jetzt planen Sportdirektor Sebastian Kehl (43) und Co. offenbar eine spektakuläre Rückholaktion.

Jadon Sancho (23) erlebte beim BVB eine enorm erfolgreiche Zeit und würde wohl gern zurück nach Westfalen. © Bernd Thissen/dpa

Ex-Star Jadon Sancho (23) soll wieder in den Signal-Iduna-Park kommen.

Laut Information des Daily Star hat der BVB bereits ein Angebot für eine Ausleihe an Manchester United abgegeben.

Zwar sollen die Bosse erst einmal dankend abgelehnt haben, doch die Schwarz-Gelben wollen offenbar weiter um ihren ehemaligen Goalgetter buhlen.

Zwar hat der Vizemeister in der Offensive keinen wahnsinnig großen Bedarf, aber zum einen will Sancho wohl gern zurück nach Westfalen, zum anderen würde er den Kader qualitativ natürlich enorm aufwerten.

Für ihn läuft es in seiner Heimat nicht wie gewünscht. In 55 Premier-League-Spielen für Manchester schoss er nur neun Tore. Für den BVB markierte er in 104 Bundesliga-Partien immerhin 38 Treffer, zumal er satte 51 Vorlagen lieferte.

Diese Werte binnen vier Jahren sorgten dafür, dass United die Offensivkraft für die damalige BVB-Rekord-Ablöse von 85 Millionen Euro im Sommer 2021 kaufte.