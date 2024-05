"Haben uns schon gewundert": Wettbewerbs-Verzerrung vor BVB-Rückspiel in Paris?

Dortmund - Ob das am Ende den Ausschlag gibt? Borussia Dortmund musste zwischen den Halbfinalkrachern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain noch in der Bundesliga gegen den FC Augsburg ran, PSG hingegen bekam von der Liga spielfrei! Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Franzosen?

Sebastian Kehl (44) sieht in der Wettbewerbspause einen Vorteil für Paris Saint-Germain. © Jan Woitas/dpa

"Wir haben uns schon gewundert, ehrlich gesagt", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (44) am heutigen Sonntag laut Sportbuzzer bei Welt TV.

Denn rund eine Woche vor dem Halbfinal-Hinspiel, das die Schwarz-Gelben mit 1:0 gewannen, gab die französische Ligue 1 bekannt, dass das Spiel der Pariser gegen Nizza auf den 15. Mai verschoben wird, damit der Meister in den nur sechs Tagen bis zum Rückspiel mehr Ruhe bekommt.

Aus Kehls Sicht ein klarer Vorteil für PSG: Die zusätzliche Regenerationszeit würde "natürlich helfen".

In Deutschland hingegen ist ein solches Verschieben der Spiele nicht möglich - noch nicht. Für den früheren deutschen Nationalspieler ist der Fall seines Klubs ein Anlass, darüber nachzudenken: "Vielleicht ist das etwas, was man in der Zukunft mal mitnehmen kann - gerade dann, wenn es am Ende der Saison so Schlag auf Schlag geht."

Als Ausrede will Kehl die längere Regeneration der Franzosen aber nicht nutzen: "Wir werden uns nicht beschweren, keine Sorge", sagte der 44-Jährige.