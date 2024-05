Prost und auf Wiedersehen! Marco Reus spendiert BVB-Fans Freibier

Dortmund - Das Saisonfinale stand beim BVB ganz im Zeichen von Marco Reus (34), der seinen letzten Auftritt im schwarz-gelben Wohnzimmer mit einem Tor und einer Vorlage krönte . Zum Abschied hatte die Vereinsikone dann auch noch die Spendierhosen an.

"Danke für alles. Das Abschiedsbier geht auf mich. Euer Marco", stand auf einem handgeschriebenen Zettel, den die Borussia in den sozialen Netzwerken teilte.

Nach Abpfiff stiftete der 34-Jährige der legendären Südtribüne zum Lebewohl nämlich den passenden Umtrunk in Form von Freibier.

Marco Reus (34) feierte seinen letzten Auftritt am Samstag mit den BVB-Anhängern. © Bernd Thissen/dpa

Für den 48-fachen DFB-Akteur bestimmt zu verschmerzen - und ein Ausdruck seiner großen Dankbarkeit.

"Es war perfekt, ich bin unglaublich dankbar für die Liebe, die mir die Leute entgegengebracht haben", sagte er nach dem 4:0-Erfolg gegen Darmstadt.

Sichtlich berührt feierte er im Anschluss noch lange mit den Fans in der Kurve: "Ich habe mich bedankt, dass die Menschen all die Zeit an meiner Seite standen. Das ist nicht selbstverständlich."

Wohin seine Reise nun geht, verriet er zum Saisonfinale der Bundesliga nicht. Vorher liegt seine Konzentration noch beim Endspiel der Königsklasse gegen Real Madrid am 1. Juni.

"Ich will weiterspielen, weil ich mich gut fühle und ich es mir zutraue, aber jetzt steht erstmal das Champions-League-Finale im Fokus", so Reus.