Ladenhüter statt Volltreffer: Verkauf von Reus-Wasser gestoppt!

"Ich gebe 100 Prozent. Genau diese 100 Prozent, diese Leidenschaft und der Wille zur Perfektion stecken auch in Repeat."

Demnach sei der Drink, der in den Geschmacksrichtungen Himbeere, Zitrone, Pfirsich und Granatapfel produziert wurde, ein Ladenhüter gewesen.

In der Vorbereitung gehörte Marco Reus (34, l.) zu den stärksten Dortmundern. © Jan Woitas/dpa

Anscheinend haben die "100 Prozent" aber bei der großen Konkurrenz an Getränken mit berühmtem Werbegesicht nicht ausgereicht, um sich nachhaltig auf dem Markt zu etablieren.

Dabei erhielt der zweifache deutsche Fußballer des Jahres sogar prominente Unterstützung. Der frühere Pauli-Trainer und heutige Rewe-Kaufmann Holger Stanislawski (53) adelte den Trunk gegenüber LZ Direkt als "richtig gut" und bot ihn auch in seiner Hamburger Filiale an.

Bleibt für Reus zu hoffen, dass es wenigstens sportlich in der kommenden Saison besser läuft. Während der Vorbereitung konnte der 34-jährige Offensivakteur immerhin vier Tore in sieben Partien beisteuern und ordentlich Einsatzminuten sammeln.

"Unser Ziel ist es weiterhin, ganz oben zu stehen. Nicht nur, weil wir im vergangenen Jahr so knapp davor waren, sondern auch, weil es unser Anspruch ist", sagte er kürzlich im vereinseigenen BVB-Podcast. "Ich habe mir vorgenommen, 'all in' zu gehen."

Die erste Chance dazu bekommt er am Samstag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz aus der fünften Liga. Am Wochenende darauf (Samstag, 18.30 Uhr) geht es dann zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln.