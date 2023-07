Wer macht das Rennen? BVB und Bayer jagen dieses Frankreich-Juwel!

Leverkusen/Dortmund - Wenn das so weitergeht, hat bald die halbe Liga einen Hals auf Bayer Leverkusen ! Die Werkself attackiert diesen Sommer ordentlich auf dem Transfermarkt . Nach drei Top-Verpflichtungen ist sie sogar an Niclas Füllkrug (30) von Werder Bremen dran.

Tidiam Gomis (16, r.) im Zweikampf beim U17-EM-Finale mit dem deutschen Nationalspieler Eric da Silva Moreira (17, l.) vom FC St. Pauli. © IMAGO / Gruppo LiveMedia

Schnappt Bayer jetzt zudem dem BVB ein Top-Talent von der Nase weg?

Die Westfalen sind bekannt für ihr exzellentes Auge für junge, aufstrebende Talente aus anderen Ländern. Die Liste der Spieler, die bei Borussia Dortmund den Durchbruch schafften, ist lang.

Fährt ihnen jetzt bei einem Ausnahme-Könner aus Frankreich aber ausgerechnet Leverkusen in die Parade? Bayer soll zumindest laut "RMC" bei Juwel Tidiam Gomis (16) schon weiter sein und einen emotional enorm wichtigen Punkt abgearbeitet haben: den Kontakt zur Familie des aufstrebenden Athleten.

Der Linksaußen ist aktueller U17-Nationalspieler Frankreichs, steht bei SM Caen unter Vertrag, wartet dort aber noch auf sein Profidebüt.

Bislang kam er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, erzielte dabei in der abgelaufenen Saison in 12 Partien ein Tor.

Während die Bosse um Sebastian Kehl (43) nur beim Klub angefragt haben sollen, hat Leverkusen sein konkretes Interesse und seine Pläne bereits bei der Familie hinterlegt.