Wirbel um Adeyemi: Loredana disst BVB-Trainer und löscht die Story wieder

Dortmund - Da hatte wohl jemand auf dem heimischen Sofa zu schnell das Handy gezückt: Rapperin Loredana (30) war über die Auswechslung ihres Mannes Karim Adeyemi (23) genauso wütend wie er selbst und ließ ihren Emotionen auf Instagram freien Lauf.

Karim Adeyemi (23, r.) will nach seiner Auswechslung in die Kabine, wird aber von Sportdirektor Sebastian Kehl (45, M.) aufgehalten und zurück auf die Bank geschickt. © IMAGO / Beautiful Sports International

Der Offensivmann wurde beim letzten BVB-Spiel des Jahres daheim gegen Borussia Mönchengladbach nach 60 Minuten beim Stand von 1:0 ausgewechselt und machte seinem Unmut darüber für jeden sichtbar Luft. Erst schimpfte er wie ein Rohrspatz auf der Ersatzbank, dann wollte er sogar mitten im Spiel in der Kabine verschwinden.

Dem Vorhaben machte aber Sportdirektor Sebastian Kehl (45) einen Strich durch die Rechnung und stellte sich dem deutschen Nationalspieler in den Weg. Kehl schob den Youngster zurück in Richtung Bank, wo Adeyemi schließlich zähneknirschend Platz nehmen musste.

Kurz vor dem Abpfiff ließ Loredana dann die Finger auf dem Handy glühen. Zu einem Screenshot aus der Nachspielzeit schrieb sie: "Kann das bitte jetzt einfach so bleiben? Ich dreh durch...", nahm sie erst harmlos auf die Spannung des Spiels Bezug.

Dann hieß es weiter: "Gönn es, wenn Dortmund einfach nur gewinnt, mit oder ohne Karim", um dann in Versalien anzufügen: "Aber bitte, Bruder, wie kann man Karim rausschicken?"