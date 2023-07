Verein bestätigt Schock-Diagnose: Gladbach-Star an Krebs erkrankt!

"Wir werden alles dafür tun, dass Stevie bestmögliche Behandlung erhält, und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung", erklärte Geschäftsführer Roland Virkus (56) in der Mitteilung des Bundesligisten.

Wie die "Fohlen" am heutigen Donnerstagmorgen bekannt gaben, ist bei dem österreichischen Nationalspieler im Rahmen einer medizinischen Untersuchung Lymphknotenkrebs diagnostiziert worden.

Lainer wechselte 2019 vom FC Red Bull Salzburg an den Niederrhein und stand seitdem in 125 Spielen für die Borussia auf dem Rasen. Ins Trainingslager am Tegernsee war der 38-fache ÖFB-Akteur nicht mitgefahren, da er über Unwohlsein geklagt hatte.