"Worte gehen gar nicht": So reagiert Neuhaus' Teamkollege auf "Don Rollo"-Video

Durch die Veröffentlichung ist das Kind aber in den Brunnen gefallen: "Am Ende hat der Verein eine Entscheidung getroffen, welche wir zu akzeptieren haben."

"Diese Aussagen wurden in einem vermeintlich privaten Moment getätigt. Es ist auch traurig, sowas heimlich zu filmen und online zu stellen", schimpfte der 37-Jährige.

Viel mehr als Neuhaus' Aussagen an sich stört den Keeper aber, dass diese überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Florian Neuhaus (28) wurde von Borussia Mönchengladbach in die U23 strafversetzt. © David Inderlied/dpa

Borussia Mönchengladbach griff aufgrund des Videos hart durch, musste eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro zahlen und aktuell vier Wochen bei der U23 der Fohlen verbringen - dadurch verpasst er große Teile der Saisonvorbereitung und das Trainingslager.

Nicht alle Kollegen finden diese Strafe jedoch angemessen - so ergriff bereits Neuhaus' Ex-DFB-Mitspieler Toni Kroos (35) Partei für den 28-Jährigen.

Er finde es "lustig und auch gar nicht schlimm", was der Mittelfeldmann gesagt habe, betonte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Stattdessen sei es "wahrscheinlich das mit Abstand Harmloseste, was Fußballer sonst im Urlaub über Mitspieler, Trainer und Verantwortliche sagen". Auch die Gladbacher Begründung für die Strafe, dass Neuhaus' Aussagen vereinsschädigend gewesen sein sollen, konnte der 35-Jährige nicht nachvollziehen.

Und auch Köln-Legende Jonas Hector (35) meldete sich trotz der Vereinsrivalität der beiden Klubs zu Wort und äußerte sein Unverständnis für die harte Strafe.

"Ich finde das nicht so tragisch, das ist für mich keine Hunderttausend wert. Ich hätte gekämpft wie ein Löwe, dass ich gar nix zahlen muss", sagte der 43-malige Nationalspieler in seinem Podcast "Schlag und Fertig".