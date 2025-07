Nach "Don Rollo"-Clip auf Mallorca: Diese Strafe erhält Gladbach-Profi Neuhaus!

Alles in Kürze

Florian Neuhaus (28) ist von seinem Klub unter anderem mit einer Geldstrafe sanktioniert worden. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Wegen eines in den sozialen Netzwerken kursierenden Videos ist der Ex-Nationalspieler mit einer hohen Geldstrafe belegt worden. Das teilte der Bundesligist vom Bökelberg selbst am heutigen Mittwoch auf seiner offiziellen Homepage mit.

Zudem wird der gebürtige Oberbayer in den nächsten vier Wochen in die U23 abgeschoben.

"Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Klub geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar", begründet Borussia-Geschäftsführer Stefan Stegemann (61) die verhängte Geldbuße gegen seinen Profi.

Eine vorläufige Suspendierung, die im Raum gestanden haben soll, bleibt dem 28 Jahren Mittelfeld-Akteur damit erspart. Doch was war passiert?