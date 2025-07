Weltmeister verteidigt Neuhaus und "Don Rollo"-Video: "Von keinem die Mutter beleidigt"

Mönchengladbach - Rückendeckung vom Weltmeister! Das ominöse Mallorca-Video von Florian Neuhaus (28) hat hohe Wellen geschlagen und dem Gladbach-Profi inzwischen eine saftige Strafe inklusive vorübergehender Versetzung in die U23 eingehandelt. Ex-Nationalspieler Toni Kroos (35) findet die Aktion jedoch halb so wild.

Florian Neuhaus (28) geriet kürzlich mit einem Urlaubsvideo in die Schlagzeilen. © David Inderlied/dpa

In der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Einfach mal Luppen" mit Bruder Felix (34) spielte der langjährige Real-Madrid-Star die Aussagen herunter und verteidigte den Mittelfeldmann der Fohlen.

"Ich fand es lustig und auch gar nicht schlimm", erklärte der 35-Jährige zur Thematik. "Wenn man als Fußballer unzufrieden aus einer Saison rausgeht, dann ist das, was Flo da gesagt hat, wahrscheinlich das mit Abstand Harmloseste, was Fußballer sonst im Urlaub über Mitspieler, Trainer und Verantwortliche sagen."

Neuhaus hatte in einem aufgetauchten Netz-Video augenscheinlich in betrunkenem Zustand gegenüber einigen Fans erläutert, dass "Don Rollo" - gemeint ist Gladbach-Geschäftsführer Roland Virkus (58) - der "schlechteste Manager der Welt" sei, weil er einem Florian Neuhaus "1, 2, 3, 4 Millionen" Euro zahle.

Der Bundesligist reagierte zügig und quittierte den Spruch mit einer Geldbuße in sechsstelliger Höhe sowie einer vierwöchigen Degradierung in die zweite Mannschaft. Ganz zum Unverständnis des Weltmeisters: "Das wäre mal so eine richtig gute Chance gewesen, als Verein zu sagen: 'Boah, da stehe ich drüber'", so Toni.

Stattdessen hätte man sich auch als "cooler Verein" outen und verkünden können: "Weißt du was, das hat uns nicht gefallen, aber der ist jetzt im Urlaub, völlig berechtigt auch mal ein bisschen angetrunken, der hat jetzt von keinem die Mutter beleidigt - so reden Fußballer eben im Urlaub", meinte der frühere DFB-Star. "Gerade am Ballermann", fügte sein Bruder schmunzelnd an.