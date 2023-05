Gladbach-Trainer Farke bedauert Leverkusens EL-Aus: "Sieger der Herzen"

Gladbach-Trainer Daniel Farke (46) bedauert das Europa-League-Aus von Bayer 04 Leverkusen. © Bernd Thissen/dpa

Zum einen sei die Werkself beim 0:0 in Leverkusen nach dem 0:1 im Hinspiel "so ein bisschen der Sieger der Herzen" gewesen, sagte Farke. Am ausgiebigen Zeitspiel der Römer hatte es reichlich Kritik gegeben.

Zudem befürchtet Farke auch Auswirkungen auf das Spiel seines Teams am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in der BayArena.

"Ich bin ehrlich: Ich hätte es lieber gesehen, wenn Leverkusen ins Finale gekommen wäre", sagte er: "Dann wäre der Fokus vielleicht ein bisschen von dem Bundesliga-Spiel weggekommen. Nun müssen sie alles geben, um sich über die Bundesliga für Europa zu qualifizieren."