"Direkt zurückschwimmen": Fohlen-Stürmer nach Pokal-Aus rassistisch beleidigt!

Jordan Siebatcheu (27) wechselte zur laufenden Saison per Leihe von Union Berlin nach Mönchengladbach. © INA FASSBENDER / AFP

In Saarbrücken war die Freude nach dem spektakulären 2:1-Erfolg in letzter Minute und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale riesengroß, am Niederrhein platzte einem Internet-Proll hingegen der Kragen.

Infolge der Pleite ist der US-Angreifer über Instagram rassistisch angefeindet worden, wie der Bundesligist am Mittwochabend in den sozialen Netzwerken vermeldete.

Jordan selbst hatte zuvor bereits einen Screenshot der abscheulichen Nachricht in seiner Story geteilt. In dieser wird er unter anderem als "dreckiger Bastard" und "schwarzer Affe" bezeichnet.

"Enttäuschung und Kritik sind nachvollziehbare Reaktionen auf ein verlorenes Fußballspiel. Hass, Beleidigungen und Rassismus sind es nicht und werden es nie sein!", schrieb die Borussia in dem Statement.

Der Verein stehe für Respekt sowie Toleranz und trete jeder Form von Diskriminierung und Ausgrenzung entschlossen entgegen.

"Die gesamte Fohlenfamilie steht zu Dir, Jordan", so die abschließende Solidaritätsbekundung der Gladbacher.