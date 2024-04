Bundesliga-Urgestein zieht Schlussstrich! Immer "authentisch" und "geradeaus"

Während seiner Zeit im deutschen Fußball-Olymp bekam es Tony Jantschke (34, r.) mit einigen Stars - wie hier Mario Gómez (38) - zu tun. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Auf Instagram informierte der 34-Jährige seine Follower und Fans "voller Stolz" über die endgültige Entscheidung.

"Ich halte es diesmal nicht ganz so knapp, wie ihr es von mir kennt", schrieb der gebürtig aus Hoyerswerda in der sächsischen Oberlausitz stammende Routinier.

Anschließend bedankte er sich bei Trainern, Mitspielern und Vorgesetzten, aber auch bei den Schiedsrichtern, der Borussia sowie ihren und seinen Anhängern, und bei seinen Freunden und seiner Familie.

"Ich habe immer probiert, authentisch, geradeaus sowie voller Hingabe zu sein und alles, inklusive meines Körpers, auf dem Platz zu lassen", so Jantschke. "Natürlich macht sich das bemerkbar, und die letzten Jahre waren geprägt von Auf und Abs sowie einigen OPs und Reha-Zeiten."

Der Defensivspezialist wechselte bereits mit 16 Jahren aus der Jugend des damaligen FV Dresden-Nord in den Fohlen-Nachwuchs und prägte nach seinem Profidebüt im November 2008 eine Ära.

Mit Gladbach stemmte er sich in der Relegation gegen den Abstieg aus dem Oberhaus und kickte nur kurze Zeit darauf bereits mit der Raute auf der Brust in der Europa und Champions League. Insgesamt stand er in 301 Partien auf dem Rasen, in der aktuellen Spielzeit reichte es verletzungsbedingt allerdings nur zu vier Kurzeinsätzen.