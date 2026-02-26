Gladbach-Krise: Coach Polanski überrascht sein Team mit Training an diesem Ort

Mönchengladbach - Wenn es sportlich nicht läuft, greifen Trainer gerne mal zu besonderen Maßnahmen.

Kann Cheftrainer Eugen Polanski (39) mit Borussia Mönchengladbach am Wochenende in die Erfolgsspur zurückkehren? © Marius Becker/dpa

Die Spieler von Borussia Mönchengladbach staunten nicht schlecht, als Chefcoach Eugen Polanski (39) zum Training bat - ins Stadion.

"Wir wollten eine andere Atmosphäre bekommen und auf das Tor, das wir am Samstag bespielen, schon heute gespielt haben", sagte der 39-Jährige vor der Partie gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Polanski wollte nach sieben sieglosen Spielen am Stück und dem Sturz auf Rang 14 die Sinne schärfen bei den Spielern.

"Da fragen sich die Spieler, was hat der Trainer vor? Sie kommen ins Grübeln und merken, dass sie etwas verändern müssen", erklärte Borussias Trainer die Maßnahme. "Es ist wahrscheinlich erstmal eine Kopfsache", sagte Polanski.

Personell gibt es keine großen Veränderungen. Kapitän Rocco Reitz (23) ist nach Gelbsperre wieder dabei, Robin Hack (27) und Giovanni Reyna (23) sind wieder im Mannschaftstraining. Für beide Profis kommt ein Einsatz aber noch zu früh.