Zwei VAR-Eingriffe und drei Strafstöße: Köln geht in Gladbach baden

Mönchengladbach - Zwei VAR-Eingriffe und drei Strafstöße: Das 99. Rheinderby hatte einiges zu bieten. Am Ende musste sich der 1. FC Köln bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Die Spieler von Borussia Mönchengladbach bejubeln den Treffer zum 3:0 © David Inderlied/dpa

Nach relativ ereignislosen ersten 44 Minuten, nahm die Begegnung zwischen den beiden Rivalen kurz vor der Halbzeit Fahrt auf. Kölns Mittelfeldspieler stieß seinen Gegenspieler Franck Honorat im eigenen Strafraum um, doch Schiedsrichter Deniz Aytekin verweigerte zunächst den fälligen Strafstoß.

Doch der 47-jährige Unparteiische wurde von seinem Video-Assistenten Benjamin Cortus nochmal an den Bildschirm gerufen, denn es lag ein klares Foul des Kölners vor. Nach Ansicht der Bilder korrigierte Aytekin seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt.



Haris Tabakovic schnappte sich die Kugel, doch er scheiterte am Gäste-Schlussmann Marvin Schwäbe, der den Ball zur Ecke abwehren konnte. Der anschließende Eckstoß flog den Geißböcken dann jedoch um die Ohren.

Nach mehreren Kopfbällen landete das Leder bei Philipp Sander, der im linken Halbraum frei zum Schuss kam und mit links den Ball zum Führungstor ins lange Eck bugsierte. Kurz darauf pfiff Deniz Aytekin dann zur Halbzeitpause.