Nach Mallorca-Skandal: Gladbach-Profi Florian Neuhaus zurück im Training

Alles in Kürze

Gladbach hatte den 28-Jährigen daraufhin mit einer sechsstelligen Geldstrafe belegt und ihn für vier Wochen in die U23 versetzt.

"Ich möchte die Rückkehr zu meiner Mannschaft zum Anlass nehmen, mich noch einmal bei der Vereinsführung und bei Borussias Fans für mein Verhalten zu entschuldigen, insbesondere bei Roland Virkus", meint Neuhaus dazu in einer Vereinsmitteilung .

Gladbachs Sportchef Roland Virkus (58) hat sich einen Monat nach dem Vorfall versöhnlich gezeigt. © David Inderlied/dpa

Die Entscheidung über die Rückkehr zur Lizenzmannschaft habe die Geschäftsführung mit der sportlichen Leitung nach Gesprächen mit Neuhaus getroffen, hieß es.

"Flo hat sich vor vier Wochen in einem internen Gespräch schon entschuldigt - dass er dies nun auch öffentlich macht, erkennen wir an", so Virkus.

"Für uns ist die Geschichte damit abgehakt und wir erwarten von Flo, dass er sich jetzt mit all seinen Qualitäten im Training anbietet und seinen Teil dazu beiträgt, dass wir unsere Ziele erreichen", heißt es abschließend.