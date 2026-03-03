Nach Bundesliga-Talfahrt: Borussia Mönchengladbach stellt sich in der Führungsebene neu auf

Mönchengladbach - In einer sportlich turbulenten Phase hat Sportchef Rouven Schröder (50) die Führungsebene bei Borussia Mönchengladbach neu geordnet.

Mit sofortiger Wirkung wurde Christoph Menke-Salz zum Direktor Lizenz/Administration ernannt. Der 41-Jährige war bis 2022 noch Sportvorstand des Deutschen Hockey-Bundes.

Menke-Salz arbeitet aber bereits seit dreieinhalb Jahren in verschiedenen Funktionen für den Fußball-Bundesligisten, künftig übernimmt er die Leitung der Lizenzabteilung, koordiniert zentrale Prozesse und soll die strategische Arbeit in diesem Bereich weiterentwickeln.

Von seinem Vorgänger David Zibung (42) trennt sich die Borussia zum 30. Juni. Der Schweizer war seit Sommer 2024 für die Gladbacher als Sportkoordinator tätig.

Unterhalb von Sportchef Schröder stellt sich die sportliche Leitungsebene im Verein, der nur eines der vergangenen elf Liga-Spiele gewinnen konnte und in der Tabelle nur drei Punkte von der Abstiegsregion entfernt ist, somit neu auf: Neben Menke-Salz ist André Hechelmann (41), mit dem Schröder bereits beim FC Schalke 04 zusammenarbeitete, seit dem 1. März Direktor Scouting und Recruitment.