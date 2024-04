Chemie-Comeback! BSG wendet Heimpleite nach 0:2 gegen Jena ab

Rauchtöpfe wurden im Jena-Block gezündet. © EHL Media

"Die Leidenschaft Fußball lässt mich so einfach nicht los", sagte der 2021 aus Cottbus gekommene Brügmann, der mindestens in der kommenden Spielzeit im Leutzscher Holz kicken wird. Und weiter: "Einen großen Anteil an der Verlängerung tragen auch die Fans auf den Rängen."

Diese machten ebenso gute Stimmung wie einige Hundert mitgereiste aus Thüringen, die den ersten Schreckmoment in der Anfangsphase verkraften mussten: Nach einer Ecke schloss Chemies Paul Horschig ab, traf aber nur die Latte (6. Minute).

Anschließend wechselten sich die Dominanzphasen der punktgleich in der oberen Tabellenhälfte stehenden Teams ab, bevor Jena das Zepter endgültig in die Hand nahm und sich auch belohnte. Einen Chipball in den Strafraum legte Pasqual Verkamp an Benjamin Bellots Krankheitsvertretung Jonas Janke vorbei zum 1:0 für Carl Zeiss ins Netz (27.).

Die mit vier Siegen in Serie ins Duell gegangenen Leutzscher, die neben Bellot auch auf den rotgesperrten Philipp Harant verzichten mussten, ließen eine Reaktion darauf vermissen, kassierten vielmehr sogar noch das zweite Gegentor!

Carl Zeiss mit dem Ballgewinn in der Leipziger Hälfte, Nils Butzen legte für Elias Löder auf, der auf 2:0 stellte und damit im 28. Saisonspiel zum 21. Mal einnetzte. Starke Quote!