Chemie-Fans sauer! Verein "auch nicht glücklich darüber"

Von Nico Zeißler

Leipzig - Nach Veröffentlichung der neuen Terminierungen herrscht Tristesse bei Chemie Leipzig, denn vier Heimspiele in Folge wird die BSG nicht an einem Wochenendtag, sondern unter der Woche austragen. Die Fans gehen auf die Barrikaden und auch der Verein ist an den Verband herangetreten.

Alles in Kürze Chemie Leipzig spielt vier Heimspiele unter der Woche.

Fans und Verein sind unzufrieden mit den Terminierungen.

Der NOFV muss Interessen mehrerer Akteure berücksichtigen.

Polizeieinsätze und Parallelveranstaltungen beeinflussen die Anstoßzeiten.

Chemie Leipzig erklärt die Gründe für die ungewöhnlichen Spieltermine. Mehr anzeigen

Erklärungen, warum Chemie Leipzig viermal in Folge kein Heimspiel am Wochenende austrägt

Hofft dennoch auf reichlich Unterstützung: Trainer Adrian Alipour (46). © Picture Point/Roger Petzsche Beim Heimspiel gegen den SV Babelsberg am Freitagabend, 22. August, sei es "selbstverständlich" gewesen, dem Wunsch der Brandenburger nach eben diesem Anstoßtag zu entsprechen. In der Vergangenheit sei der SVB mehrfach der BSG entgegengekommen. Spieltag 6 findet am letzten August-Wochenende von Freitag bis Sonntag statt. Nur die Partie Chemie gegen Carl Zeiss Jena wird am Dienstag (2. September, 19 Uhr) angepfiffen. Ausschlaggebend diesmal ist die sächsische Polizei, die am Samstag das RB-Heimspiel gegen Heidenheim sowie den Zwickauer CSD absichert und am Sonntag bei Dynamo gegen Schalke im Einsatz ist. Das Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 16. September, einem Dienstag, ist Teil der Englischen Woche. Diese wurde nach einer Mehrheitsabstimmung eingeschoben, um das Weihnachts-Wochenende spielfrei zu haben.

Wegen Terminkollisionen untersagte die Polizei Spieltage am Wochenende. © Picture Point/Roger Petzsche