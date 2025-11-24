Chemie Leipzig darf schon wieder nicht gegen Zehlendorf spielen

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig wird wieder nicht gegen Hertha Zehlendorf spielen können! Das für Dienstagabend angesetzte Nachholspiel in der Regionalliga Nordost im Stadion Lichterfelde wurde wegen Unspielbarkeit des Rasens erneut abgesagt.

Chemie Leipzigs Trainer Adrian Alipour (47) bereitet sich mit seiner Mannschaft jetzt auf das Spiel gegen den FSV Zwickau vor. © Picture Point / Gabor Krieg

Das teilten die Sachsen am Montagabend mit. Einen neuen Termin für die Partie gibt es allerdings noch nicht.

"Nun bereiten sich unsere Chemiker auf das kommende Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Sa, 29.11.25, 14 Uhr) vor", hieß es in den sozialen Netzwerken.