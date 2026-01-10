Trotz geplatzter Premiere lässt Schmidt die BSG Chemie Leipzig jetzt schwitzen

Leipzig - Wenig überraschend wurde das für Samstagmittag geplante Testspiel der BSG Chemie Leipzig gegen den VfB Merseburg abgesagt. Die Premiere des neuen Trainers Alexander Schmidt (57) muss also noch warten.

Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt (57). © Picture Point / Roger Petzsche

Der Regionalligist wollte die Partie auf dem Kunstrasen stattfinden lassen. "Die Plätze (Rasen und Kunstrasen) im Alfred-Kunze-Sportpark sind aber unbespielbar. Hinzu kommt die derzeit hohe Verletzungsgefahr für Spieler und Zuschauer wegen der Glätte auf dem gesamten Gelände", hieß es seitens der Grün-Weißen.

Sturmtief "Elli" hat dem Vorbereitungsplan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ob am Mittwoch gegen Plauen getestet werden kann, steht auch noch in den Sternen. Viel hängt davon ab, wie die Witterungsbedingungen in den nächsten Tagen aussehen werden.

Auf der faulen Haut dürfen die BSG-Spieler jetzt natürlich trotzdem nicht liegen. Nach TAG24-Informationen lässt Schmidt seine Jungs am Samstag sogar zwei Mal trainieren. Die Mission "Klassenerhalt" steht im absoluten Fokus.

"Wie wir wissen, haben wir nicht die einfachste Situation. Es geht zur Sache, was den Abstiegskampf betrifft", so der Trainer bei seinem Antritt deutlich.

Nach ein paar geleiteten Trainingseinheiten hat Schmidt jetzt vielleicht auch schon die ein oder andere Baustelle erkannt.