Ex-Dynamo Schmidt coacht Chemie Leipzig: "Überrascht, was hier für Möglichkeiten sind!"

Leipzig - Mit klaren, einfachen Mitteln will Alexander Schmidt (57) die Mannschaft der BSG Chemie Leipzig zum Erfolg verhelfen und die Jungs nicht mit zu vielen Wünschen überfrachten.

Alexander Schmidt (57) hat zwei Einheiten mit Chemie Leipzig hinter sich, soll die BSG vorm Abstieg bewahren. © Sebastian Bloch

"Ich freu mich natürlich, dass ich zurück bin in Sachsen, war eine schöne Erfahrung bisher", sagte der gebürtige Augsburger, dem 2021 mit Dynamo Dresden der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geglückt war. Die damals entgegengebrachte Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit habe er nun auch zu seinem Amtsantritt als Trainer und Sportlicher Leiter in Co-Funktion wieder erlebt.

Schmidt sei natürlich ehrgeizig und wolle in seinem ersten Traineramt seit August 2025 best- und schnellstmöglichen Erfolg, aber: "Man darf sie nicht den ganzen Tag mit irgendeinem Zeug überfrachten. Wenn ich die jungen Spieler volllaber', haben die so 'nen Kopf."

Zwei "giftige" Trainingseinheiten hat der 57-Jährige im Leutzscher Holz schon geleitet, die ihm gut gefallen haben und in denen sich die Spieler in guter mentaler Verfassung gezeigt hätten. "Aber wie wir wissen, haben wir nicht die einfachste Situation. Es geht zur Sache, was den Abstiegskampf betrifft."

Aktuell befindet sich die BSG in der Regionalliga Nordost mit Platz 16 in der potenziellen Abstiegszone. Das sicher rettende Ufer ist bei einem Spiel weniger sechs Punkte entfernt.