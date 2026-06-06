Chemie Leipzig präsentiert Sommer-Plan: Fünf von sechs Tests auswärts

Leipzig - In Vorbereitung auf die anstehende Regionalliga -Saison warten sechs Testspiele auf die BSG Chemie Leipzig .

Der Sommerfahrplan von Chemie Leipzig steht! © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Wie die Chemiker am Samstag bekannt gaben, startet das Training am 15. Juni nachmittags im Alfred-Kunze-Sportpark.

Für das erste Testspiel geht es dann nach Bayern, wo sie am 24. Juni um 15 Uhr auf den gerade abgestiegenen FC Schweinfurt 05 treffen.

Am 30. Juni wartet mit dem VfB Eichstätt ein weiterer Regionalligist auf die Grün-Weißen. Die Partie wird um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Lauf a.d. Pegnitz angepfiffen.

Zwei weitere Regionalliga-Auswärtsspiele stehen am 4. Juli um 14 Uhr gegen den SC Wiedenbrück und am 8. Juli um 14 Uhr gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 an.

Für viele Fans das wohl größte Highlight wartet am 12. Juli dann endlich wieder daheim im AKS: Hier müssen die Chemiker ab 14 Uhr gegen den 1. FC Magdeburg und damit einen Zweitligisten ran.

Den Abschluss des Trainingslagers vom 13. bis 18. Juli bildet am 18. Juli um 16.30 Uhr die Partie gegen den FC Wacker Innsbruck im Tivoli Stadion. Dem Team gelang zuletzt der direkte Aufstieg in die zweite österreichische Liga.