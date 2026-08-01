Null Punkte, null Tore: Dynamo-Nebelspiel festigt Chemie Leipzigs bitteren Fehlstart

Berlin - Zwei Spiele, null Tore, kein Punkt: Die BSG Chemie Leipzig hat in der noch jungen Regionalliga-Saison wieder genau den Fehlstart hingelegt, den man unbedingt vermeiden wollte. Beim BFC Dynamo verlor Grün-Weiß am Samstagabend unglücklich mit 0:2 (0:0) und muss sich nun ganz dringend etwas einfallen lassen, um nicht schon wieder langfristig im Tabellenkeller zu verweilen.

Chemie Leipzig spielte gerade im ersten Durchgang eigentlich gar nicht so schlecht. Nur vor dem Kasten klappte fast nichts. © BSG Chemie Leipzig /Christian Donner

Nach kurzer Abtastphase zu Beginn der Partie war das Spiel quasi zunächst auch schon wieder vorbei. Schiedsrichter Johannes Schipke musste die Teams zurück in den Spielertunnel führen, weil dichter weißer und schwarzer Nebel aus dem Dynamo-Block auf das Feld wehte.

Nach einer etwas längeren Unterbrechung konnte es allerdings weitergehen. Am Ende des ersten Durchgangs gab es dafür satte neun Minuten Nachspielzeit.

Auf dem Feld ging es maximal robust zur Sache. Die Chemiker holten sich für mehrere Vergehen in 45 Minuten vier Gelbe Karten ab. Eine davon bekam Trainer Alexander Schmidt, weil er sich zu laut beschwerte.

Die Nebengeräusche der Partie waren quasi spannender als das, was auf dem Feld passierte. Beide Teams konnten durchaus Chancen kreieren, die sie dann aber nicht konsequent genug nutzten.

Am gefährlichsten wurde es nach 41 Zeigerumdrehungen, als Levin Mattmüller BSG-Schlussmann Marcel Bergmann nach einem missglückten Abwehrversuch prüfte. Der Chemie-Tormann blieb cool und rettete mit den Fäusten.

Kurz darauf ging es folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Kabinen.