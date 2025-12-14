Chemie Leipzig spielt lange wie ein Absteiger und findet erst spät in die Spur

Leipzig - Erstes Spiel unter Interimstrainer Christian Sobottka bei Chemie Leipzig , erste bittere Niederlage! Die Sachsen verloren am Sonntagnachmittag das wichtige Heimspiel gegen den Greifswalder FC verdient mit 2:3 (0:3). Gerade der erste Durchgang war defensiv absolut bodenlos - die Aufholjagd kurz vor Schluss kam dann zu spät. Der Rauswurf von Adrian Alipour brachte also nicht wie erhofft den gewünschten Effekt .

Viel schlimmer hätte der Einstand von Chemie Leipzigs Interimstrainer Christian Sobottka wohl nicht sein können. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Chemiker auf den Rängen hatten sich vor dem Anpfiff von ihrem ehemaligen Mann an der Seitenlinie verabschiedet, präsentierten ein Spruchband, auf dem sie sich bei Alipour bedankten.

Kurz darauf rollte der Ball und Grün-Weiß bekam direkt die kalte Dusche. Nach einer Ecke beförderte Soufian Benyamina die Kugel zunächst an den Pfosten, im Nachgang aber doch noch über die Linie zum 1:0 (6.).

Der sowieso schon schlimme Start wurde dann noch übler. Nach einem weiten Einwurf gewann Leipzigs Lukas Griebsch zwar das Kopfballduell im eigenen Strafraum. Die Pille fiel aber in den Chemie-Kasten - 0:2 (9.).

Keine Ahnung, was sich die Leipziger vorgenommen hatten, doch die Mannschaft fiel weiter in sich zusammen. Greifswald hatte gar keine Mühe, das 3:0 zu machen. Tristan Wagner, der von den Leipziger Verteidigern quasi nicht beachtet wurde, zog aus 23 Metern ab und traf unten links (17.).

Das Positive aus Sicht der Gastgeber: Greifswald hatte vielleicht etwas Mitleid, schaltete schon einen Gang runter, während die Chemiker irgendwie versuchten, sich ins Spiel zu kämpfen. Die Wahrheit ist aber, dass die Hausherren zur Halbzeit hätten auch deutlich höher zurückliegen können.