Gute Nachrichten im Tor von Chemie Leipzig: Marcel Bergmann bleibt

Leipzig - Marcel Bergmann bleibt der BSG Chemie Leipzig auch in der kommenden Saison erhalten!

Marcel Bergmann (27) bleibt für ein weiteres Jahr bei Chemie Leipzig. © IMAGO / Picture Point LE

Nach Angaben des Regionalligisten hat der 27-jährige Torwart seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

"Er hat in der Rückrunde bei uns sehr gut gehalten und wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Klasse halten konnten", freut sich Cheftrainer Alexander Schmidt (57) über den Verbleib seines Schlussmannes.

Auch Bergmann selbst kann die kommenden Spiele für die Leutzscher kaum erwarten und bedankt sich vor allem auch bei den Anhängern: "Gemeinsam mit den Fans im Rücken haben wir eine besondere Rückrunde gespielt. Daran möchten wir in der neuen Spielzeit anknüpfen."