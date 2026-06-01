Gute Nachrichten im Tor von Chemie Leipzig: Marcel Bergmann bleibt

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Marcel Bergmann hütet auch in der Saison 2026/27 das Tor der Chemiker. Der 27-jährige Schlussmann hat seinen Vertrag bei Chemie Leipzig um ein Jahr verlängert.

Von Annika Rank

Leipzig - Marcel Bergmann bleibt der BSG Chemie Leipzig auch in der kommenden Saison erhalten!

Marcel Bergmann (27) bleibt für ein weiteres Jahr bei Chemie Leipzig.
Marcel Bergmann (27) bleibt für ein weiteres Jahr bei Chemie Leipzig.  © IMAGO / Picture Point LE

Nach Angaben des Regionalligisten hat der 27-jährige Torwart seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

"Er hat in der Rückrunde bei uns sehr gut gehalten und wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Klasse halten konnten", freut sich Cheftrainer Alexander Schmidt (57) über den Verbleib seines Schlussmannes.

Auch Bergmann selbst kann die kommenden Spiele für die Leutzscher kaum erwarten und bedankt sich vor allem auch bei den Anhängern: "Gemeinsam mit den Fans im Rücken haben wir eine besondere Rückrunde gespielt. Daran möchten wir in der neuen Spielzeit anknüpfen."

Der 27-Jährige, der Anfang dieses Jahres vom Stadtrivalen Lok Leipzig zu den Chemikern wechselte, hielt in 15 Partien insgesamt fünfmal seinen Kasten sauber.

Titelfoto: IMAGO / Picture Point LE

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