Neuzugang fix: Dieser Stürmer soll bei Chemie Leipzig jetzt die Tore machen

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat die erste Verstärkung für die kommende Saison festgeschnürt! Marc Sodji (23) kommt vom Bayern-Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg und soll bei den Sachsen auf Torejagd gehen.

Marc Sodji (23) kommt vom Bayern-Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg. Dort erzielte er in 33 Partien sieben Treffer. © IMAGO / Krieger

Sein Arbeitspapier läuft zunächst ein Jahr lang, hat aber laut Vereinsangaben eine Verlängerungsoption.

Alexander Schmidt (57), Cheftrainer und Sportlicher Leiter bei den Chemikern: "Marc Sodji entspricht als Spieler genau unserem Suchprofil: Er ist jung und entwicklungsfähig, sehr schnell, verfügt über gute Körperlichkeit und durch seine Größe auch über Kopfballstärke. Auch charakterlich wird er gut zu uns passen."

In München geboren, wurde er später in der Jugend des VfR Garching ausgebildet. In zwei Spielzeiten bei Bayernligist TSV Rain/Lech erarbeitete er sich im Sommer 2025 einen Wechsel in die Regionalliga Bayern.

Für die "Schwabenritter" erzielte der 1,93 Meter große Stürmer in 35 Pflichtspielen zumindest sieben Tore und lieferte drei Vorlagen.

Sodji über den Wechsel nach Leipzig: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei Chemie. Die BSG ist ein absoluter Traditionsverein mit einer besonderen Geschichte und mit Fans, die weit über die Region hinaus bekannt sind. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die hier gelebt werden, haben mich sofort beeindruckt. Ich kann es kaum erwarten, vor diesen Fans auf dem Platz zu stehen, alles für den Verein zu geben und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu erleben."