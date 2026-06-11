Kaderplanung schreitet voran: Chemie verpflichtet Pfeil und Schulze

Leipzig - Der Kader der Chemiker für die kommende Regionalliga-Saison nimmt weiter Form an. Die BSG Chemie Leipzig hat sich gleich doppelt verstärkt und David Pfeil (24) und Conner Schulze (21) an sich gebunden. Beide unterzeichneten zunächst einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Mit David Pfeil (24) hat die BSG einen Linksverteidiger verpflichtet. © PR/BSG

Mit David Pfeil kommt ein Linksverteidiger, der zuletzt das Trikot des ZFC Meuselwitz trug. Der gebürtige Glauchauer erlernte das Fußballspielen beim SV Empor Glauchau, dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Nürnberg.

Im Herrenbereich angelangt, spielte er für die U23 vom "Glubb", die SpVgg Bayreuth, die U23 von Greuther Fürth und Weiche Flensburg, ehe er im Sommer 2024 zum ZFC Meuselwitz in die Regionalliga Nordost wechselte.

Insgesamt absolvierte David Pfeil in seiner noch jungen Karriere bereits stattliche 131 Regionalligaspiele, in denen er einmal traf und 15 Tore vorbereitete.

"Trotz seines jungen Alters bringt David schon sehr viel Regionalligaerfahrung mit in unsere Mannschaft", sagte BSG-Cheftrainer Alexander Schmidt. "Er ist zweikampfstark und ist ein Linksfuß, hat aber auch einen guten rechten Fuß. Mit ihm bekommen wir viel Qualität für unsere Hintermannschaft, speziell auf der Linksverteidigerposition."