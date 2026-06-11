Kaderplanung schreitet voran: Chemie verpflichtet Pfeil und Schulze
Leipzig - Der Kader der Chemiker für die kommende Regionalliga-Saison nimmt weiter Form an. Die BSG Chemie Leipzig hat sich gleich doppelt verstärkt und David Pfeil (24) und Conner Schulze (21) an sich gebunden. Beide unterzeichneten zunächst einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.
Mit David Pfeil kommt ein Linksverteidiger, der zuletzt das Trikot des ZFC Meuselwitz trug. Der gebürtige Glauchauer erlernte das Fußballspielen beim SV Empor Glauchau, dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Nürnberg.
Im Herrenbereich angelangt, spielte er für die U23 vom "Glubb", die SpVgg Bayreuth, die U23 von Greuther Fürth und Weiche Flensburg, ehe er im Sommer 2024 zum ZFC Meuselwitz in die Regionalliga Nordost wechselte.
Insgesamt absolvierte David Pfeil in seiner noch jungen Karriere bereits stattliche 131 Regionalligaspiele, in denen er einmal traf und 15 Tore vorbereitete.
"Trotz seines jungen Alters bringt David schon sehr viel Regionalligaerfahrung mit in unsere Mannschaft", sagte BSG-Cheftrainer Alexander Schmidt. "Er ist zweikampfstark und ist ein Linksfuß, hat aber auch einen guten rechten Fuß. Mit ihm bekommen wir viel Qualität für unsere Hintermannschaft, speziell auf der Linksverteidigerposition."
Conner Schulze kommt aus Magdeburg
Ebenfalls neu im Team ist Conner Schulze. Der 21-Jährige wurde in Wenigerode geboren und spielte zunächst bei Germania Halberstadt.
Anschließend durchlief er die B- und A-Jugend im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg und schaffte 2024 den Schritt in die U23 der Blau-Weißen. Nun schlägt er mit dem Wechsel in die Messestadt ein neues Kapitel auf.
"Conner Schulze hat in Magdeburg eine sehr gute fußballerische Ausbildung erhalten", sagte Alexander Schmidt. "Er ist ein Rechtsfuß, wurde zuletzt aber vor allem auf der linken Seite eingesetzt. Mit seinen Fähigkeiten am Ball und seiner griffigen, robusten Spielweise kann er auf verschiedenen Positionen spielen, unter anderem auch im Mittelfeld."
Titelfoto: Bildmontage/PR/BSG Chemie Leipzig