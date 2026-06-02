Nächster Neuzugang: Chemie verpflichtet Flügelspieler

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat am Dienstagabend den nächsten Transfer verkündet: Flügelspieler Bradley Lokilo (22) wechselt von der SG Dynamo Schwerin nach Leipzig-Leutzsch.

Der 22-jährige Flügelspieler kommt von der SG Dynamo Schwerin und hat einen Einjahresvertrag mit Verlängerungsoption unterschrieben. © BSG Chemie Leipzig

Sein Arbeitspapier läuft zunächst ein Jahr lang, hat laut Vereinsangaben eine Verlängerungsoption.

Alexander Schmidt (57), Cheftrainer und Sportlicher Leiter bei den Chemikern: "Bradley ist ein schneller, agiler Spieler, der auf beiden Flügeln spielen kann, links wie rechts, offensiv wie defensiv, also sehr variabel. Er ist jung und hat gute Anlagen, verfügt trotz seiner Größe über eine saubere Technik. Bei seiner Vorstellung bei uns hat er sich zudem charakterlich astrein präsentiert. Wir freuen uns, dass wir ihn zu einem Wechsel zu Chemie bewegen konnten."

Der Belgier mit kongolesischen Wurzeln spielte schon im Alter von 18 Jahren im Herrenbereich bei der U21 des RWD Molenbeek. Über die U19 des italienischen Vereins Pro Vercelli und Sloboda Novi Grad (2. Liga in Bosnien-Herzegowina) wechselte er im Januar 2025 zu Oberligist Dynamo Schwerin, wo er zum Leistungsträger avancierte.

In 45 Einsätzen auf verschiedenen Positionen erzielte der 1,89-Meter-Mann für die Mecklenburger zehn Tore und bereitete acht weitere vor.