Probespieler trifft! Chemie Leipzig feiert weiteren Test-Sieg

Chemie Leipzig feierte am Mittwoch einen Sieg in Wernigerode. © BSG Chemie Leipzig/AL

Probespieler Maximilian Baafi brachte die Sachsen am Mittwochabend im Mannsberg-Stadion bereits in der 9. Minute in Führung. Niclas Treu gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (55.) für den Oberligisten, ehe Alexander Bury (78.) zum Sieg traf.

Bitter für die Gastgeber aus dem Harz: Ihr Spieler Nick Sitzenstock verletzte sich bereits in der Anfangsphase und musste ausgewechselt werden, für ihn kam Bocar Baro rein.

Nach einem 4:0 gegen die SG Olympia 1896 Leipzig, einem 16:2 gegen den FSV Eintracht 1923 Serbitz/Thräna und dem 6:1 gegen den SC Freital war es Chemies vierter Erfolg in der Vorbereitung.

Lediglich gegen den FSV Schöningen (1:3) und Kfar Saba (1:1) ging man nicht als Sieger vom Platz.