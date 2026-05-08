Klassenerhalt, Heiratsantrag, Fan-Ekstase: Feiertag bei der BSG Chemie Leipzig

Leipzig - Mit einem Sieg über den FC Eilenburg hat die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend endgültig den Verbleib in der Regionalliga Nordost unter Dach und Fach bringen können. Durch das 3:2 (2:1) sind die Sachsen vor dem letzten Spieltag uneinholbar vorn. Doch es gab noch mehr zu feiern: In der Pause wurden die 4999 Fans im Alfred-Kunze-Sportpark zudem Zeuge eines besonderen Moments.

In der Halbzeitpause machte Chemie-Fans Claudia dem BSG-Ordner Tim einen Heiratsantrag. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Fan Claudia, die ihre Tochter als Verstärkung mitnahm, nutzte die 15 Minuten, um Chemie-Ordner Tim, der vorher noch nichts von seinem Glück wusste, zu fragen, ob er sie heiraten möchte. Die Antwort, die die Chemiker im Rund klatschen ließ, war natürlich "Ja".

Vor dem Anpfiff war die Stimmung eine andere. Aufgrund der Amok-Ereignisse am vergangenen Montag in Leipzig legten beide Klubs eine Schweigeminute ein. Danach brannten die Chemie-Fans auf den Rängen aber ein wahres Feuerwerk ab, weshalb der Anpfiff zunächst verzögert werden musste.

Dann legten die Hausherren auf dem Feld los wie die Feuerwehr, gingen mit einem direkten Freistoß von Nils Lihsek in den rechten oberen Winkel mit 1:0 in Führung (8.).

Auch nach dem Treffer blieben die Gastgeber die klar bessere Mannschaft. Eilenburg fand offensiv quasi nicht statt, während Chemie sich immer wieder Chancen erarbeite und schon früher das Ergebnis hätte klarer gestalten können.

In der 32. Minute war es dann so weit. Eher durch Zufall kam die Kugel zu Cyrill Akono, der das Leder rechts unten ins Eck spitzelte. Alles sah schon nach einer 2:0-Halbzeitführung aus, da kamen die Gäste mit der ersten echten Chance zum Anschluss. Marcus Niemitz war der Torschütze, der von links ins rechte untere Eck traf (43.).