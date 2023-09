"Scheiß Bombenleger!" Harter Rassismus-Vorwurf gegen Chemie-Spieler

Marcel Hilßner (28, 3.v.l.) berichtete von mehreren Wortgefechten. Cihan Ucar (2.v.r., #61) unterstellte ihm Rassismus. © Leipzig Livereport

Cihan Ucar (29) nämlich bezichtigt den Leipziger Marcel Hilßner (28), zu ihm "Halt die Fresse und kommentier' nicht alles, du scheiß Bombenleger" gesagt zu haben, wie er dem MDR bestätigte.

"Das geht gar nicht. Das heißt, er bezeichnet mich als Terrorist - nur wegen meinem Bart. Und er geht auf meinen Glaube zu", ergänzte der Mittelfeldspieler, der sich nach einjähriger Vereinslosigkeit im August dem krisengebeutelten Tabellenletzten anschloss.

Ucar: "Ich bin gebürtiger Berliner, bin in Deutschland groß geworden, zahle meine Steuern. Das hat mich wirklich sehr, sehr getroffen. Wenn ich jetzt hier sage 'Scheiß Jude', was passiert dann? In den Köpfen der Leute ist noch dieser Rassismus drin. Das ist traurig, dass das im 21. Jahrhundert noch so ist."

Der 29-Jährige habe Schiedsrichter Florian Lukawski (24) auf den angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht. Der Unparteiische habe die Äußerung nicht gehört, wollte sie aber im Spielberichtsbogen vermerken.