Die ganz neue BSG Chemie Leipzig: Zwei Pleiten, null Panik

Leipzig - Wahnsinn, wie die Zeit rennt! Seit dem Trainingsstart der völlig neu formierten BSG Chemie Leipzig sind schon wieder deutlich über zwei Wochen vergangen! Besonders im polnischen Trainingslager in Opalenica hatte die Mannschaft genügend Zeit, sich besser kennenzulernen. Mit ersten sichtbaren Erfolgen!

Alles in Kürze

Logisch, dass in Grün-Weiß deswegen niemand Panik schiebt, weil die ersten beiden Tests verloren gingen. Entwicklung braucht nun einmal Zeit. Und der Regionalligist macht aktuell offenbar die richtigen Schritte, um in der kommenden Spielzeit wieder deutlich sicherer dazustehen.

Das, was Trainer Adrian Alipour (46) mit der Mannschaft vorhat, scheint Hand und Fuß zu haben. Die Aufgabe, einen extremen Umbruch zu meistern, ist definitiv keine leichte. Gerade deshalb war es wichtig, so früh wie möglich mit der Vorbereitung zu beginnen, um beim ersten Pflichtspiel als ganz neue BSG Chemie Leipzig zu agieren.

Aber natürlich wollen die Chemiker in der Vorbereitung auch unbedingt einmal ein richtiges Erfolgserlebnis. Am besten schon am Samstag (15 Uhr) beim Testspiel gegen Eilenburg.

Helfen sollen dabei auch die Zuschauer, die schon zahlreich mit im polnischen Trainingslager vertreten waren und die Mannschaft angeheizt haben. Neuzugang Maxim Langner (20): "Die Fans sind mit die besten der Liga. Da ist einfach immer unfassbarer Support, der dich einfach nach vorne treibt."