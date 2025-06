"Richtig guter Fight": Chemie Leipzig verliert trotzdem gegen Anwärter auf Europa League

Opalenica (Polen) - Die BSG Chemie Leipzig weilt derzeit in Polen im Trainingslager und hat bereits ein Testspiel gegen einen tschechischen Erstligisten und Europa-League-Anwärter bestritten, leider aber mit 2:4 verloren.

Trotz eines ordentlichen Kampfes verlor Chemie Leipzig am Samstag das Testspiel gegen den FC Banik Ostrava. © BSG Chemie Leipzig/Christian Donner

200 mitgereiste Leipziger Fans sahen am Samstag in Opalenica die Niederlage ihres Teams gegen den FC Banik Ostrava, der die vergangene Saison als Drittplatzierter in der tschechischen Chance Liga abgeschlossen hatte und sich somit für die Europa League qualifizieren kann.

Die Mannschaft lieferte sich laut BSG einen "richtig guten Fight" und habe sich trotz der Pleite gut verkauft, hieß es am Nachmittag.

Bereits in der 5. Spielminute waren die Tschechen in Führung gegangen, legten in der 16. und 30. Minute schnell nach.

Doch Chemie ließ sich nicht beirren, Maxim Langner (33.) und Stanley Ratifo (38.) sorgten nicht lange danach für den Anschluss. Kurz nach der Halbzeitpause fiel dann allerdings schon das Tor zum 2:4-Endstand. Beide Teams schenkten sich bis zum Ende aber nichts.