Veränderungen im Trainerteam vor Sechs-Punkte-Kracher gegen Dynamo

Leipzig - Vier Punkte aus den vorigen zwei Spielen gegen die richtig schweren Gegner Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt sprechen klar für die steigende Formkurve der BSG Chemie Leipzig . Nun wollen die Sachsen mit einem Sieg beim BFC Dynamo am Freitagabend (19 Uhr) weiter aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Nordost marschieren.

Das 2:0 im Hinspiel war der erste Saisonsieg für die BSG Chemie Leipzig. Ein gigantischer Brustlöser für Grün-Weiß. © Imago / Jan Huebner

"Jeder weiß um die Wichtigkeit des Spiels morgen in Berlin", so Coach Alexander Schmidt (57) am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

"Wir sind uns bewusst, dass wir schon etwas unter Zugzwang sind, wenn wir die Ergebnisse aus den Spielen, die jetzt stattgefunden haben, anschauen."

Unter anderem hat Greifswald gewonnen. Auch der BFC konnte vor der Pleite gegen Magdeburg zwei Spiele gewinnen.

Fünf Zähler Rückstand auf den GFC und sechs Zähler auf den Freitagsgegner haben die Chemiker noch. Es sind die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wenn man den FC Eilenburg und Hertha Zehlendorf, die bereits hinter Grün-Weiß stehen, einmal wegrechnet.

Es darf also auf jeden Fall von einem Sechs-Punkte-Spiel gesprochen werden.

Schmidt: "Wir werden mit aller Macht versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Man darf ja nicht glauben, dass es jetzt leichter wird. Wie ich die Liga jetzt kennengelernt habe, kann jeder jeden besiegen."