Aus diesem Grund verschieben Bozic und Baumgart ihr Comeback beim CFC

Chemnitz - Im Nebel von Magdeburg behielten die Himmelblauen den Durchblick! 2:0 (1:0) gewann der Chemnitzer FC zum Auftakt der Testspielwoche , die am Mittwoch in Bautzen und am Samstag daheim gegen den TSV Havelse zwei weitere Spiele bereithält.

Der CFC-Coach weiter: "In Einzelgesprächen haben mir beide offen, ehrlich und transparent signalisiert, dass sie nach knapp zwei Wochen intensiver Vorbereitung, die sie glücklicherweise komplett durchziehen konnten, eine Pause benötigen. Das habe ich akzeptiert. Sie kennen ihren Körper am besten."

Wie zuletzt in der Regionalliga kassierte der CFC kein Gegentor. Vorn verwertete er zwei der zahlreichen Tormöglichkeiten. Das 1:0 fiel in der 14. Minute durch den Kopfball von Tobias Müller, der nach seiner schweren Knieverletzung erstmals seit Ende September wieder auf dem Platz stand.

Auch CFC-Spieler Tom Baumgart (27) wird am heutigen Montag beim Training dabei sein. © picture point/Sven Sonntag

Zum Start am heutigen Montag in die neue Trainingswoche sind Baumgart und Bozic wieder am Start. Ebenso Artur Mergel, der angeschlagen war und am Samstag ebenfalls pausierte.

Duda: "Er hat im Training bei einem Schussversuch leider nicht den Ball, sondern den Fuß von Ole Schiebold getroffen. Die Folge war eine Schwellung am rechten Fuß."

"Das ist zum Glück nur eine Prellung, keine schwerwiegendere Verletzung. Am Montag steigt Artur wieder ins Mannschaftstraining ein."