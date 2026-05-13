"Bin offen für alles!" Wechselt Walther wie sein Vater vom CFC zum FC Erzgebirge Aue?

Chemnitz - Vier Jahre lang spielte Hendrik Liebers (50) in der 2000er-Jahren für den FC Erzgebirge Aue , lief unter Trainer Gerd Schädlich (†69) 70-mal in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Sein Sohn Niclas Walther (23) trat in die Fußstapfen des Vaters.

Hendrik Liebers (50) spielte in den 2000er-Jahren beim FC Erzgebirge Aue. Folgt nun sein Sohn? (Archivfoto) © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Von klein auf spielte er für den Chemnitzer FC. In diesem Sommer wird der 23-Jährige erstmals Heimatverein und Heimatstadt verlassen. TAG24 wollte von Walther wissen: Führt sein Weg wie der seines Vaters ins Lößnitztal?

"Dazu werde ich mich nicht äußern", lautete die Antwort. Walther weiter: "Ich habe noch nichts Konkretes. Man wird sehen, wie sich alles in den kommenden Wochen entwickelt."

Fakt ist: Die Fahrten zu den Heimspielen seines Sohnes werden für Vater Hendrik, der in den vergangenen Jahren kaum ein CFC-Heimspiel verpasste, ab der neuen Saison länger dauern.

Auch beim 3:2 gegen den FSV Zwickau saß der gebürtige Karl-Marx-Städter am Samstag auf der Tribüne. Er sah ein Traumtor von Niclas. Walther nagelte in der 52. Minute mit einem fulminanten Linksschuss den Ball unter den Querbalken.

"Ich habe mich riesig auf das Derby gefreut und den gesamten Tag sehr genossen. Es war sehr emotional: die Verabschiedung vorm Spiel, das erste Saisontor zum 1:0 – alles hat gepasst", meinte der Abwehrmann.