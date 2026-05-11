11.05.2026 13:30 CFC stellt ersten Neuzugang vor: Er stieg mit Heidenheim in die Bundesliga auf!

Der Chemnitzer FC hat seinen ersten Neuzugang für die neue Spielzeit präsentiert: Andreas Geipel kommt vom Jahn Regensburg und soll das Mittelfeld verstärken.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Er ist der erste Neue beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC, und er kommt mit einer geballten Ladung Zweit- und Drittliga-Erfahrung zu den Himmelblauen: Andreas Geipl (34) wechselt zur neuen Saison ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg an die Gellertstraße.

Andreas Geipl (34) bei der Vertragsunterschrift bei den Himmelblauen. © PR/CFC "Mit ihm konnten wir einen absoluten Leader für uns gewinnen. Andreas wird unser Mittelfeld verstärken", freut sich Sportdirektor Chris Löwe (37) über die Zusammenarbeit mit dem (Noch-)Drittligaprofi. Der 34 Jahre alte Geipl blickt insgesamt auf 155 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie bislang 99 Partien in der 3. Liga zurück. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er beim SSV Jahn. Für die Ostbayern absolvierte der langjährige Kapitän insgesamt 237 Pflichtspiele. Er erzielte elf Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Chemnitzer FC "Wir haben noch einen größeren Gegner": CFC drückt FSV gegen Aue die Daumen Löwe: "Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Führungsstärke soll Andreas als Leistungsträger in zentraler Position Ruhe, Struktur und Selbstvertrauen in das Spiel unserer neuen Mannschaft bringen."

Geipel: "Hab große Lust, Fußball zu spielen"

Sportdirektor Chris Löwe (37) freut sich über den Neuzugang. © Picture Point / Gabor Krieg Geipl hat als langjähriger Jahn-Kapitän im Profifußball viel erlebt. "Mit seinen Qualitäten, seiner Persönlichkeit und seinem Mindset soll er zu einem wichtigen Fixpunkt innerhalb des Spiels unserer Mannschaft werden. Wir sind nach den Gesprächen mit ihm überzeugt davon, dass er mit seiner Motivation und Mentalität beim CFC auf dem Platz vorangehen und gemeinsam mit uns noch etwas erreichen möchte", so Löwe. Defensivmann Geipl spielte von 2014 bis 2020 für Regensburg, schaffte mit den Oberpfälzern den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Sommer 2020 wechselte er zum 1. FC Heidenheim. Mit der Mannschaft von Trainer-Legende Frank Schmidt (52) konnte Geipl 2023 den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Anschließend kehrte er zum SSV Jahn zurück. "In erster Linie habe ich nach wie vor richtig große Lust, Fußball zu spielen. In den persönlichen Gesprächen mit Chris Löwe und Trainer Benjamin Duda habe ich sofort gespürt, mit welcher Leidenschaft hier in Chemnitz gearbeitet wird und welche Ambitionen der Club verfolgt. Genau nach so einer Aufgabe habe ich gesucht", erklärte Geipl nach seiner Vertragsunterschrift bei den Sachsen.