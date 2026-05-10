10.05.2026 11:05 Drei Spiele, drei Tore, drei Siege: Felix Müller ist beim CFC der Spieler der Stunde!

Felix Müller ist der Spieler der Stunde. Im Derby gegen den FSV Zwickau köpfte der Innenverteidiger den CFC zum Sieg.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Drei Spiele, drei Tore, drei Siege: Felix Müller (28) ist der Spieler der Stunde beim Chemnitzer FC! Am Samstag köpfte der Innenverteidiger in der 89. Minute vor der Südtribüne zum umjubelten 3:2 (0:0) gegen den FSV Zwickau ein.

Marc-Philipp Zimmermann (36) schlug kurz nach seiner Auswechslung zu und erzielte ein Tor für Zwickau. © picture point/Sven Sonntag Die Himmelblauen feierten vor knapp 7400 Zuschauern den Derbysieg und die geglückte Revanche für die 0:4-Packung in Hinspiel. Niclas Walther (23) brachte mit seinem fulminanten Linksschuss die Hausherren in der 52. Minute in Führung. Luca Prasse (21) sorgte postwendend für den Ausgleich. Dann jagte Tobias Stockinger (26) den Ball aus 20 Metern ins Netz (57.). Erneut schlugen die Schwäne zurück. Joker Marc-Philipp Zimmermann (36) stach kurz nach seiner Einwechslung eiskalt zu (72.). In der Schlussphase schlug Matchwinner Müller zu. Für den CFC war das 3:2 der vierte Dreier in Folge. Für drei Siege sorgte Felix Müller! Beim 2:1 gegen Hertha Zehlendorf verwandelte er den entscheidenden Foulstrafstoß. Beim 3:2 gegen Meuselwitz drückte er den Ball in der Nachspielzeit über die Linie.

Müller vergoldet Abschied aus Chemnitz