03.07.2025 06:33 933 CFC-Neuzugang Bochmann kehrt in die Heimat zurück: "Es war nie eine Option, nach Aue zu gehen"

Julius Bochmann ist in die Heimat zurückgekehrt und soll in der nächsten Saison den freien Platz in der Innenverteidigung beim Chemnitzer FC besetzen.

Von Olaf Morgenstern

Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg