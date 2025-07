CFC sendet erstes Achtungszeichen! Klarer Sieg gegen Oberligist Halberstadt

Neuzugang Domenico Alberico bescherte dem CFC das erste Tor des Nachmittags. © Picture Point / Roger Petzsche

57 Tore in den ersten drei Testspielen - am Samstag in Limbach-Oberfrohna kamen nicht ganz so viele Treffer für den Regionalligisten dazu. Das war zu erwarten. Denn mit dem Oberligisten aus Halberstadt stand der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda erstmals ein anspruchsvoller Gradmesser gegenüber.

Ein Schützenfest erlebten die knapp 500 Zuschauer im Waldstadion dennoch. In dem XXL-Test (gespielt wurde über zweimal 60 Minuten) eröffnete der sehr auffällig agierende Neuzugang Domenico Alberico in der 19. Minute den Torreigen. Alberico hatte bereits in der Anfangsminute eine Großchance und scheiterte an Torwart Lukas Cichos.

In der 53. Minute zappelte der Ball zum zweiten Mal im Netz. Schiedsrichter Carl Wundram hatte beim energischen Nachsetzen von Alberico jedoch ein Foul erkannt und entschied auf Freistoß für die Gäste.

Kurz vor der Halbzeitpause ging Neuzugang Martial Ekui bis zur Grundlinie durch. Seine Hereingabe verwertete Niclas Erlbeck und stellte auf 2:0.