Böller und Rauchtöpfe! Geldstrafe für CFC wegen Pyroshow auf der "Süd"

"Vor Spielbeginn wurden von Anhängern des CFC mindestens fünf Rauchtöpfe und drei Böller gezündet. Durch die Rauchentwicklung wurde der Spielbeginn um zwei Minuten verzögert", heißt es in der Urteilsbegründung des NOFV.

Das NOFV-Sportgericht belegte die Himmelblauen wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans am 5. November mit einer Geldstrafe von insgesamt 2860 Euro.

Nach der Absage des Heimspiels gegen Aufsteiger Eilenburg am vergangenen Wochenende bereitet sich die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) aktuell auf die letzte Partie in der Hinrunde vor. Die wird am Freitagabend, 19 Uhr, beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgetragen.