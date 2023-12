CFC-Abwehrmann Reutter hofft auf Januar-Comeback: "Ich weiß, was in der Mannschaft steckt!"

"Ich bin aktuell in der Reha und auf einem guten Weg", verriet Reutter: "Ich kann schon wieder viele Übungen machen: Kreuzheben, Ausfallschritt mit Gewichten. Sogar an einen leichten Ball durfte ich treten. Das war nach so langer Pause ein schönes Gefühl."

Manuel Reutter legte beim CFC einen Superstart hin. Jetzt hofft der Verteidiger, schnell zur Mannschaft zurückzukehren. © picture point/Sven Sonntag

Stark waren auch seine Auftritte in den ersten Wochen der Saison. Der Abwehrmann stand in den ersten sechs Punktspielen in der Startelf und spielte in allen Partien durch.

Reutter sieht sich als Teil des Ganzen: "Ich weiß, was in der Mannschaft steckt, welches Potenzial sie hat. Ich sehe die spielerische Weiterentwicklung. Wille und Einstellung sind immer da."

Die Ergebnisse passten in der Hinrunde nicht immer. Reutter will im neuen Jahr seinen Teil dazu beitragen, dass die Punkteausbeute der Chemnitzer in der Rückrunde besser wird.