Diagnose ist da! CFC-Verteidiger Reutter fällt lange aus

Chemnitz - Die Diagnose ist da! In den kommenden Wochen muss der CFC verletzungsbedingt auf Manuel Reutter verzichten.

CFC-Verteidiger Manuel Reutter (22) fällt in den kommenden Wochen verletzungsbedingt aus. © Marcus Hengst

Der 22-jährige Außenverteidiger zog sich beim Sachsenpokal-Auswärtsspiel gegen den SV Merkur 06 Oelsnitz (8:0) eine schwere Sprunggelenksfraktur zu.



Wie der Verein am Dienstagmorgen mitteilte, ergaben das die medizinischen Untersuchungen durch Mannschaftsarzt Dr. Kristian Schaper am Montag.

Am kommenden Freitag soll Reutter im Klinikum Chemnitz operiert werden. Etwa sechs Wochen später kann er dann mit der Reha beginnen.

"Mit Manu verlieren wir einen sehr wichtigen Spieler, der sich in den ersten Wochen sehr gut in unser Spiel eingefunden hat. Dass wir mit ihm die nächste Stütze verlieren, ist bitter. Ich wünsche ihm viel Kraft, damit er schnell wieder gesund wird", so Christian Tiffert (41), Cheftrainer des Chemnitzer FC.